Amazon Prime üyelerine özel Xiaomi ürünlerinde 100 liraya varan indirim
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Amazon Prime üyelerine özel Xiaomi ürünlerinde 100 liraya varan indirim

05.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:16
Amazon Prime üyelerine özel Xiaomi ürünlerinde 100 liraya varan indirim

Amazon Prime üyeleri, Xiaomi'nin akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı ve aksesuar gibi seçili ürünlerinde 100 liraya varan indirimlerden 6 Ekim gece yarısına kadar faydalanabiliyor.

Amazon Prime üyeleri, Xiaomi'nin akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı ve aksesuar gibi seçili ürünlerinde 100 liraya varan indirimlerden 6 Ekim gece yarısına kadar faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr yaptığı yazılı açıklamada, prime üyelerine özel Xiaomi indirimlerini duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan fırsatlar, Xiaomi'nin seçili ürünlerinde Prime üyelerine özel 100 liraya varan indirimler sunuyor. 6 Ekim'de gün sonuna kadar devam edecek indirimler ile Xiaomi'nin fırsat kapsamındaki geçerli ürünleri için Amazon Prime üyeleri, 100 liradan 249,99 liraya kadar olan alışverişlerinde 10 lira, 250 liradan 499,99 liraya kadar olan alışverişlerinde 25 lira, 500 lira ve üzeri alışverişlerinde ise 100 liralık indirim fırsatından faydalanabiliyor. 2 gün boyunca sürecek fırsatlar ile tüketiciler, Xiaomi'nin akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı, aksesuar, hava temizleyici, akıllı iç mekan kameraları, elektrikli süpürge gibi birçok cihazına cazip fiyatlarla sahip olabiliyor. Amazon Prime üyelerine özel hazırlanan bu fırsatlara, Prime üyeliği bulunan hesaplar üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon Prime üyeliğini henüz başlatmayan müşteriler ise Amazon'un en iyi alışveriş ve eğlence deneyimini tek çatı altında sunan bu hizmete 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 lira karşılığında abone olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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