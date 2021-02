Amazon Prime Gaming Şubat ayı ücretsiz oyunları oyunseverlere duyuruldu

Şubat ayına özel olarak ücretsiz hale getirilen oyunlar bu ay için ücretsiz olduğundan dolayı 1 Mart'a kadar kütüphanelere eklemek gerekiyor.

AMAZON PRIME GAMING KULLANICILARINA SÜPRİZLERİNE DEVAM EDİYOR!

Oyunseverlerin yüzünü güldüren platformlar arasında Epic Games'in yanı sıra Prime Gaming'de yer alan şirketler arasında. Prime üyelerine her ay yeni bedava oyun imkanı veren Amazon'un aylık üyelik miktarı 7,90 TL. Bu fiyat aynı zamanda ilk servise sunulduğunda bazı kullanıcaların hoşuna giden rakam olarak gündeme gelmişti.

Amazon Prime Gaming'in Şubat ayı için yaptığı kampanya da 120 TL değerindeki oyunlar ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuldu.

AMAZON PRIME GAMING ŞUBAT AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Bedava olan oyunlardan biri olan Spinch, çeşitli seviyeler ve karışık engellerin yer aldığı bir dünyada geçmekte. Oyunda hiper çevik organizma Spinch'in çocuklarını koruma macerasını öne alıyor.

Bir diğer ücretsiz oyun olan Stealth Bastard Deluxe'te ise oyuncuların bir karakteri yönettiğini görebiliyoruz, bu karakterler ise görünmezlik gözlüğünu takıp kurtarıcıların işini zora sokuyor. Bu karakter, gizli bir dünyaya girmeyi hedefliyor.

Table Manners ise Monster Prom'a benzemesiyle dikkat çekiyor. Bu oyunda bir randevu geleneğini yansıtmış durumda.

Öte yandan Swinsanity'de oyunun merkezine aksiyonu almış durumda. Suyun altında hayata tutunmaya çalışan bir kahramanı işlemiş durumda.

Monster Prom ise saçma ve eğlenceli olayları çevresinde geliştiriyor. Bunun yanı sıra çok oyuncunun oynayabileceği bir platforma da sahip.

SPINCH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

CPU: Intel Core i7

GPU: Belirtilmemiş

RAM: 4 GB Bellek

HDD: 2 GB boş alan

İST: Windows 10

STEALTH BASTARD DELUXE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum: İşletim Sistemi: Windows XP

İşleci: Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz/ AMD Athlon II X4 635

Video Card: GeForce GT 1030/ Radeon HD 6850

Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB

Boş Depolama Alanı: 250 MB Free

Direct X Versiyonu: DirectX 8

TABLE MANNERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 x64

İşlemci: Intel Core i7-6700 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1060 or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: N/A

İlave Notlar: 60 FPS ULTRA

SWINSANITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K 3.40GHz, AMD Opteron 6238 2.60 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 960, AMD Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

İlave Notlar: and better versions of the values

MONSTER PROM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum:İşletim Sistemi: Windows 7

İşleci: Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz/ AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64

Video Card: GeForce 7600 GT/ Radeon HD 7310G

Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM

Boş Depolama Alanı: 1 GB Free

Direct X Versiyonu: Directx 9