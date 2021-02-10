Amazon Prime Gaming Şubat ayı ücretsiz oyunları oyunseverlere duyuruldu
Amazon Prime, geçtiğimiz aylarda ülkemizde abonelik servisine açıldı. Prime Gaming ile oyunseverler için 120 TL değerindeki 5 oyunu ücretsiz yaptı. Şirket tarafından söylenen bilgilere göre Şubat ayı özel oyunları arasında Table Manners, Stealth Bastard Deluxe, Spinch, Monster Prom ve Swimsanity ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir oldu.
Şubat ayına özel olarak ücretsiz hale getirilen oyunlar bu ay için ücretsiz olduğundan dolayı 1 Mart'a kadar kütüphanelere eklemek gerekiyor.
AMAZON PRIME GAMING KULLANICILARINA SÜPRİZLERİNE DEVAM EDİYOR!
Oyunseverlerin yüzünü güldüren platformlar arasında Epic Games'in yanı sıra Prime Gaming'de yer alan şirketler arasında. Prime üyelerine her ay yeni bedava oyun imkanı veren Amazon'un aylık üyelik miktarı 7,90 TL. Bu fiyat aynı zamanda ilk servise sunulduğunda bazı kullanıcaların hoşuna giden rakam olarak gündeme gelmişti.
Amazon Prime Gaming'in Şubat ayı için yaptığı kampanya da 120 TL değerindeki oyunlar ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuldu.
AMAZON PRIME GAMING ŞUBAT AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI
Bedava olan oyunlardan biri olan Spinch, çeşitli seviyeler ve karışık engellerin yer aldığı bir dünyada geçmekte. Oyunda hiper çevik organizma Spinch'in çocuklarını koruma macerasını öne alıyor.
Bir diğer ücretsiz oyun olan Stealth Bastard Deluxe'te ise oyuncuların bir karakteri yönettiğini görebiliyoruz, bu karakterler ise görünmezlik gözlüğünu takıp kurtarıcıların işini zora sokuyor. Bu karakter, gizli bir dünyaya girmeyi hedefliyor.
Table Manners ise Monster Prom'a benzemesiyle dikkat çekiyor. Bu oyunda bir randevu geleneğini yansıtmış durumda.
Öte yandan Swinsanity'de oyunun merkezine aksiyonu almış durumda. Suyun altında hayata tutunmaya çalışan bir kahramanı işlemiş durumda.
Monster Prom ise saçma ve eğlenceli olayları çevresinde geliştiriyor. Bunun yanı sıra çok oyuncunun oynayabileceği bir platforma da sahip.
SPINCH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
CPU: Intel Core i7
GPU: Belirtilmemiş
RAM: 4 GB Bellek
HDD: 2 GB boş alan
İST: Windows 10
STEALTH BASTARD DELUXE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
Minimum: İşletim Sistemi: Windows XP
İşleci: Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz/ AMD Athlon II X4 635
Video Card: GeForce GT 1030/ Radeon HD 6850
Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB
Boş Depolama Alanı: 250 MB Free
Direct X Versiyonu: DirectX 8
TABLE MANNERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 x64
İşlemci: Intel Core i7-6700 or equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1060 or equivalent
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: N/A
İlave Notlar: 60 FPS ULTRA
SWINSANITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-3570K 3.40GHz, AMD Opteron 6238 2.60 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 960, AMD Radeon R9 380
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu
İlave Notlar: and better versions of the values
MONSTER PROM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
Minimum:İşletim Sistemi: Windows 7
İşleci: Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz/ AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64
Video Card: GeForce 7600 GT/ Radeon HD 7310G
Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM
Boş Depolama Alanı: 1 GB Free
Direct X Versiyonu: Directx 9