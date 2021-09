Amazon Prime Gaming, Star Wars: Squadrons dahil 780 TL'lik 10 oyunu ücretsiz yapıyor

Amazon Prime Gaming, her ay abonelerine oynayabilecekleri bir grup ücretsiz video oyunu sunuyor. Prime Gaming, 1 Ekim'de insanların ellerine geçebilecekleri oyunları bugün resmen açıkladı. Daha spesifik olarak, Prime Gaming aboneleri için Ekim ayının ücretsiz oyunları arasında Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape ve Secret Files 3 yer alıyor. Dürüst olmak gerekirse, oldukça etkileyici bir grup.

Elbette Prime Gaming'in sunduğu tüm "ücretsiz" video oyunlarıyla ilgili bazı uyarılar var. Yalnızca Amazon Prime aboneleri tarafından ve yalnızca sınırlı bir süre için talep edilebilirler.

Amazon'un Prime Gaming'i, Ekim ayı tekliflerinin başlıklarını şöyle açıklıyor:

Star Wars: Squadrons: Otantik pilotluk deneyiminde yıldız savaşçısı savaş sanatında ustalaşın. Filonuzla birlikte birinci şahıs çok oyunculu uzay it dalaşlarının adrenalini hissedin.

Alien: Isolation - Sürekli bir korku ve ölümcül tehlike atmosferinde geçen hayatta kalma korku oyununda korkunun gerçek anlamını keşfedin.

Ghostrunner: Polonyalı geliştirici One More Level tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan Ghostrunner benzersiz bir tek oyunculu deneyim sunuyor. Hızlı tempolu, şiddetli dövüş ve bilim kurgu ile kıyamet sonrası temaları harmanlayan orijinal bir ortam.

Song of Horror Complete Edition: Fear the Presence, savaşamayacağınız gizemli bir varlıktır. Üçüncü şahıs, sabit kameralı hayatta kalma korku macerasında tetikte kalın, saklanın ve yavaşça nefes alın.

Red Wings Aces of the Sky. Efsanevi Red Baron'a eşlik edin ve sizi Birinci Dünya Savaşı hava savaşlarının ortasına koyan arcade aksiyon oyununda zafere giden yolda ölümü aldatın.

Wallace & Gromit's Grand Adventures - Wallace & Gromit animasyon filmlerinin ve ödüllü Telltale Games'in yaratıcıları Aardman Animations tarafından sunulan dört çılgın macera serisinde West Wallaby Street'in renkli dünyasına girin.

Blue Fire: Giderek zorlaşan 3D platform oluşturma zorlukları, çeşitli düşmanlar, görevler, koleksiyonlar ve daha fazlasıyla dolu benzersiz tapınakları keşfetmek için yok olan Penumbra dünyasında olağanüstü bir maceraya atılın.

Tiny Robots Recharged - Bu üstün macera kaçış oyununda bir sürü bulmaca ve bilmeceyi çözün.

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape - Virüsü öldüren tek şeyin kaçak viski olduğu farklı bir kıyamet türünde geçen komedi-macera kavgacı/gizli dünyasına atlayın.

Secret Files 3 - Rüya çifti Max ve Nina, Secret Files üçlemesinin son bölümünde yaklaşan düğünlerini duyurdular.

