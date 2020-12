Amazon prime fiyatı ne kadar? Amazon prime dizileri ve filmleri nelerdir? Amazon prime aylık ücreti ne kadar?

Amazon Prime Video'nun diğer avantajlarının başında ise iOS'dan Android'e, Smart TV'den Xbox ve PS4'e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması geliyor. Bir çok yapımın yer aldığı dizi, film, belgesel, biyografi benzeri yapımların yer aldığı video izleme platformu Amazon Prime nedir, Amazon prime fiyatı ne kadar, Amazon Prime video ne işe yarar, Amazon prime dizileri ve filmleri nelerdir? Amazon prime video kaç para, amazon prime video izleme ücreti, amazon prime video aylık fiyatı ile ilgili tüm detaylar...

AMAZON PRİME VIDEO ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

AMAZON PRIME FİLMLERİ, AMAZON PRIME VIDEO HANGİ FİLMLER VAR?

1. Modern Love

Amazon Prime orijinal yapımı olan Modern Love, romantik komedi antolojisi dizisi. Bölümler 29 ile 35 dakika arasında değişiyor ve ilk sezon 8 bölümden oluşuyor. Dizide Anne Hathaway ve Dev Patel başrollerde yer alıyor. Genel olarak insan ilişkilerine odaklanan dizide her bölümde farklı bir konu işleniyor.

2. All or Nothing

Amazon Prime yapımı bir belgesel dizisi olan All or Nothing, Manchester City futbol kulübünün 2017-2018 sezonunu anlatıyor. Teknik direktör Pep Guardiola'nın soyun odası konuşmalarından takımın yeni transfer görüşmelerine kadar bir kulüp için gizli kalması gereken her şeye belgeselde yer veriliyor.

3. Fleabag

2016 yılında başlayan Amazon'un bol ödüllü komedi dizisi Fleabag, Fleabag, Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor. Her sahnesiyle yüzünüzde tebessüme sebep olacak bu dizinin mutlaka izlenmesi gerek.

4. Hunters

Al Pacino'nun başrolünde oynadığı bu dizi, David Weil tarafından yaratıldı. Hunters, kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bir grup Nazi avcısının hikayesini konu ediniyor. Dizi 1977 yılında New York City'de yaşayan bir grup insan etrafında dönüyor.

5. The Boys

ABD yapımı süper kahraman temalı bu dizi, Garth Ennis ile Darick Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlandı. Amazon Prime orijinal yapımı olan dizi, güçlerini süistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu ediniyor.

6. Tales from the Loop

Amazon'un bu başarılı bilim kurgu dizisi de Stålenhag'ün, 2015 yılında çıkan Tales from the Loop adlı kitabına dayanıyor. Dizi; evrenin gizemlerini keşfetmek ve çözmek için geliştirilen The Loop adlı makineyi ve bunun üzerinde kurulan kasabayı konu ediniyor. Kasaba sakinleri olayları anlamaya çalışırken, farklı bir evrende yaşamlarını sürdürüyorlar.

7. Upload

Amazon Prime bilim kurgu da oldukça başarılı diyebiliriz. Çok sevilen dizilerinden biri de Upload. Upload, yakın geleceği konu ediniyor. Dizide, sanal gerçeklik hizmeti veren şirketin müşteri hizmetlerinde çalışan Nora ve arkadaşı Nathan'ın yaşadıkları konu ediniliyor.

8. Forever

Yalnızca bir sezon olan bu suç ve fantastik unsurların olduğu dizinin konusu bir hayli ilgi çekici. Dr. Henry Morgan isimli başarılı bir doktorun herkesten sakladığı büyük bir sırrı var. Bu sır ise meraklı bir dedektif tarafından parça parça ulaşılacak diğer gerçeklerle birlikte açığa çıkacak.

9. Lorena

4 bölümlük bu belgesel dizisi ise gerçek bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Belgeselde yaklaşık 30 yıl önce uykudayken kocasının penisini kesen ve dünya gündemine oturan Lorena Bobbitt'in hikayesi anlatılıyor. Belgeselde gerçek mahkeme görüntülerine de yer veriliyor.

10. The Marvelous Mrs. Maisel

Amy Sherman-Palladino'nun yarattığı ve Rachel Brosnahan'ın başrolünde oynadığı bu dönem komedi-drama dizisi, 1960'lı yıllarda, New York City'de geçiyor. Şehrin lüks semtlerinden birinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Miriam "Midge" Maisel hayatta istediği her şeye sahip olan bir kadını canlandırıyor. Ancak Maisel bir gün bugüne dek bilmeidği bir yeteneğini keşfediyor. Bu da onun hayatını derinden etkiliyor.

11. Treadstone

Bourne film serisine bağlı olan ve aynı seriye dayanan bu aksiyon dizisi, Treadstone isimli CIA programının kuruluşunu ve günümüzde gerçekleştirdiği eylemleri konu ediniyor. Dizi, Bourne filminde Jason Bourne karakteriyle benzer süreçlerden geçen ajanların hikayesini işliyor.

12. Hanna

3 sezonu bulunan bu dizi bol aksiyonlu diyebiliriz. Konusuna gelecek olursak, 2011 yapımı aynı isimli filmden uyarlanan dizi olağan üstü avlanma ve savunma yeteneklerine sahip bir genç kızın, aslında kim olduğunu öğrenmeye çalışan bir CIA ajanından kaçma hikayesini konu ediniyor. Dizinin uyarlandığı filmin de oldukça başarılı olduğunu söyleyelim.

13. The Man In The High Castle

Bu distopya dizisi, Nazilerin ikinci dünya savaşını kazandıklarını üzerine kurulu. Atom bombalarının atıldığı yer ise Washington. Atom bombasının savaşı bitirmesiyle Amerika, Almanlar ve Japonlar tarafından paylaşılıyor. Peki dünyanın geri kalanına ne oluyor? Oldukça beğenilen dizinin, 4 sezonu bulunuyor.

14. Homecoming

Yıldızlar geçidi diye tabir edebileceğimiz bu psikolojik gerilim dizisinde ise; gizli bir devlet tesisinde çalışan insanların hayatı ve tesiste yaşananlar anlatılıyor. Homecoming dizisinde; Julia Roberts sosyal hizmet görevlisi Heidi'yi, Bobby Cannavale hırslı patron Colin Belfast'i, Stephan James ise sivil hayata dönmeye çalışan bir asker olan Walter Cruz karakterini canlandırıyor..

15. Carnival Row

Orlando Bloom, Cara Delevingne ve Tamzin Merchant gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide, ünlü yönetmen Guillermo del Toro da yapım kadrosunda bulunuyor. Gelecekte geçen dizide, insanların ve diğer her türlü yaratığın bir arada yaşadığı Burgue isimli şehirde ve buradaki seri katil anlatılıyor. Dizi aslında fantastik bir dedektif serüveni.

16. Tom Clancy's Jack Ryan

2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi, teröristler arası iletişimdeki bir paterni ortaya koyan CIA analisti Jack Ryan'ın maceralarını konu ediniyor.

17. Philip K. Dick's Electric Dreams

1 sezon yayınlanan bu bilim kurgu dizisi, teknolojik bir distopik dünyada geçiyor diyebiliriz. Dizi, Amazon Prime'ın en sevilen yapımlarından.