Amazon Prime Day Show, dünyaca tanınan sanatçıları Türk izleyicilerle buluşturacak

Amazon'un 21-22 Haziran'da tüm dünyada kutlamaya hazırlandığı ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunacağı Prime Day kapsamında Prime Video üzerinden yayınlanacak "Prime Day Show", 17 Haziran'dan itibaren dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi'nin yer aldığı üç bölümlük konser serisini müzikseverlerle buluşturacak.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon, sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi'nin konserlerini, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye'deki izleyicilere sunacak.

Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran'da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak. Prime Day Show, tüm Amazon müşterileri tarafından 30 gün boyunca izlenebilecek.

21-22 Haziran'da kutlanacak Prime Day ile Prime üyeleri, iki gün boyunca tüm kategorilerde müthiş indirimler ve fırsatlardan faydalanırken, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecek. Billie'nin sinematik performansları zamansız bir Paris mahallesini ekranlara taşıyacak. Sinemanın doğum yeri olarak bilinen Paris'te geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Billie Eilish ve Sam Wrench oturacak ve hikaye, Billie Eilish'in gelecek günlerde çıkacak yeni albümü Happier Than Ever'dan şarkıları da ilk kez izleyicilerle buluşturacak.

Billie Eilish'in çoktan geçip gitmiş bir döneme duyduğu özlemden ilham aldığı müzikal gösterinin yapımcılığını Fremantle ve Amazon Studios üstleniyor. Etkinlik, 27 dakika sürüyor.

1930 ve 1940'larda Los Angeles siyahi kültürünün merkezi olarak bilinen ikonik Dunbar Hotel, daha önce dönemin ünlü sanatçıları Duke Ellington, Lena Horne ve Billie Holiday gibi birçok ismin konserlerine ev sahipliği yaptı. Müzik tarihinin bu mekanına yakışacak bir konserde H.E.R., yeni albümü "Back of My Mind"dan yeni şarkılarını ilk kez seslendirecek. Prime Day Show x H.E.R.'ün yapımcılığını Fremantle, Wolf+Rothstein ve Amazon Studios üstleniyor. Etkinlik, 25 dakika sürüyor.

Şimdiye kadarki en büyük görevine çıkan Kid Cudi, bu interkozmik performansta dünyadan ayrılarak Ay'da yeni bir yaşam kuruyor. "Man on the Moon III" isimli albümünden şarkıların yer alacağı performansta Kid Cudi'ye, NASA Ames Araştırma Merkezi, SETI Enstitüsü ve Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin üyelerinden oluşan Uluslararası Uzay Orkestrası eşlik ediyor. Prime Day Show x Kid Cudi'nin yapımcılığını Fremantle, Wolf + Rothstein, Mad Solar ve Amazon Studios üstlenirken, performansın yönetmen koltuğunda Sam Wrench yer alıyor. Etkinliğin süresi 25 dakika oluyor.

Amazon'un her yıl kutlanan Prime Day etkinliği, bu yıl 21 Haziran ve 22 Haziran'da indirimleri ve fırsatları Prime üyeleri ile buluşturacak. Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında 2 milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla daha önce görülmemiş özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecek.

Henüz Prime üyesi olmayanlar "www.amazon.com.tr/primeday" adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt