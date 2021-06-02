Amazon Prime Day, 21-22 Haziran'da Türkiye'de

Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve 2 gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenecek.

Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve 2 gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenecek.

Şirket açıklamasına göre, Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında 2 milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla daha önce görülmemiş özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecek.

21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan'da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek. Prime üyesi olmayanlar "www.amazon.com.tr/primeday" adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Türkiye'de ikinci kez düzenleyecekleri Prime Day'in bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "2 gün sürecek etkinlik boyunca, Prime üyelerimize geniş bir ürün yelpazesinde kaçırılmayacak fırsatlar sunacağız. Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere hızlı ve bedava kargo, Prime Video ile popüler ve ödüllü film ve dizilere erişim imkanı, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak ayda sadece 7,90 TL karşılığında Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturduk. Müşterilerimizin Prime'a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Birçok kategoride indirim

Amazon Prime üyeleri, bu yıl 21-22 Haziran'da 2 gün boyunca indirimlerden yararlanma fırsatı yakalayacak. Prime Day boyunca üyelere kısa süreli fırsatlar, yeni ürünler ve eğlence içerikleri sunulacak. Türkiye'deki Prime üyeleri, 2 gün boyunca moda, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak, spor giyim, evcil hayvan ürünleri, kitap, elektronik gibi birçok kategoriden binlerce üründe fırsatlardan faydalanabilecek.

Bugünden itibaren Prime üyeleri, Prime Day öncesinde birçok kategorideki erken indirim ve sepette şu indirim fırsatlarından yararlanabilecek:

"Ev ürünleri: Amazon Prime üyelerine özel Philips Hue ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim. Mutfak: Amazon Prime üyelerine özel Philips ev ve mutfak ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim. Yapı Market: Amazon Prime üyelerine özel Bosch DIY ve Einhell ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim. Kitaplar: Amazon Prime üyelerine özel çok satan kitaplarda yüzde 50'ye varan indirim. Oyuncak: Amazon Prime üyelerine özel seçili LEGO ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim. PC: Amazon Prime üyelerine özel HP bilgisayarlarda yüzde 20'ye varan indirim. Amazon Prime üyelerine özel spor giyim ürünlerinde 100 TL'ye varan indirim. Amazon Prime üyelerine özel spor ayakkabılarında 200 TL'ye varan indirim. Amazon Prime üyelerine özel gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde 100 TL alışverişe 20 TL indirim. Amazon Prime üyelerine özel seçili telefon aksesuarlarında sepette 20 TL'ye varan indirim. Amazon Prime üyelerine özel seçili Arzum ürünlerinde sepette 75 TL'ye varan indirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık