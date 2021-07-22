Amazon Prime abonelerine, 280 TL değerindeki Battlefield 1 ücretsiz oldu

Amazon Prime üyeleri için Battlefield 1 ücretsiz oldu!

Amazon Prime, 2016 yılında çıkan ve Birinci Dünya Savaşı temalı Battlefield oyunu Battlefield 1'i, Prime abonelerine özel Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak veriyor. Prime Gaming, size Origin için bir kod veriyor ve bu kodu Origin hesabı üzerinden girerek oyunu hesabınıza ekleyebiliyorsunuz.

Battlefield 1

Topyekün savaşın doğuşuna Battlefield 1'de tanık olun. Macera dolu harekat modunda savaş halindeki dünyayı keşfedin ya da 64 oyuncu içeren çok oyunculu destansı takım savaşlarına katılın. Piyade olarak savaşın ya da inanılmaz kara, hava ve deniz vasıtalarını kontrol edin.

Ayrıca Battlefield 1'e ek olarak 2 Ağustos'tan itibaren Prime Gaming'te 2018 yılında çıkan Battlefield V'te ücretsiz olarak verilecek.

Prime üyesiyseniz Prime Gaming sayfasına ulaşabilir ve oyunun kodunu talep edebilirsiniz. Eğer üye değilseniz Amazon Prime'a ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90 TL ye üye olabilirsiniz. Üye olmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros