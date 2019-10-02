Amazon ormanlarının ve küresel ısınmanın kaderini belirleyecek olan otoyol: BR-319

02.10.2019 18:01

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon ormanlarının kalbinden geçecek olan bir otoban projesine destek verdiğini açıkladı.



Son 50 yıldır Amazon yağmur ormanları kaybının merkezinde yapılan yeni yollar bulunuyor. Bu yollar ile birlikte yayalar için kaldırım döşeniyor, bunu civardaki ağaçların budanması ve kesilmesi takip ediyor ve bir süre sonra da yol boyunca ticari hayvancılık ve tarım faaliyetleri başlıyor. Euronews.com'da Görüntüle