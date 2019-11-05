Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi

05.11.2019 14:32

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup çevreci, Amazon ormanlarının tahrip edilmesine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Çevre örgütü Greenpeace'in organize ettiği protesto kapsamında bir grup, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önündeki Schuman Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, "Avrupa satın alıyor-Ormanlar yanıyor", "Daha fazla yerel halk kanı dökülmesin" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Yerel kıyafetler giyen protestocular, geçen günlerde Amazonlarda öldürülen Paulo Paulino Guajajara isimli yerlinin fotoğraflarını taşıdı.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletinde yerli halkların korunmasını ve Amazon ormanlarında yasa dışı ağaç kesimine son verilmesini talep eden göstericiler, çevre ile ilgili sloganlar attı.

Kaynak: AA