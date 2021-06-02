Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış
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Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış

Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Amazon yağmur ormanları yakınlarındaki Manaus kentinin çevresinde bulunan nehirlerin su seviyesinde rekor seviyede artış kaydedildi.

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Amazon yağmur ormanları yakınlarındaki Manaus kentinin çevresinde bulunan nehirlerin su seviyesinde rekor seviyede artış kaydedildi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Amazon yağmur ormanları yakınlarında bulunan Manaus kentinin çevresindeki nehirlerin su seviyesini yükselterek, taşkınlara neden oldu. Manaus çevresindeki nehirlerin su seviyesi rekor seviyeye ulaştı. Amazon'a akan Rio Negro Nehri'ndeki su seviyesi, 29.98 metre ile 1902 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, en son 2012 yılındaki sel baskınında nehrin su seviyesinin 29.97 metreye yükseldiği belirtilerek, bu seferki su seviyesinin 30 metreyi geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Şiddetli yağışlar ve sel baskınları Manaus'un 15 bölgesinde etkili olurken, 24 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Manaus Limanı'nın bir kısmı, kentin tarihi merkezi, mağazalar ve ana pazar sular altında kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Amazon yağmur ormanlarının etrafında bulunan diğer nehirlerde de su seviyesi yükseldi. Nehirlerde su seviyelerinin yükselmesi yakınlardaki eyaletlerin tamamına sel getirdi. Sel baskınları sonucu 60 belediyede hasar meydana gelirken, 450 binden fazla kişi etkilendi.

-İHA-

Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış
Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış
Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış
Amazon ormanlarının etrafındaki nehirlerin su seviyesinde rekor artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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