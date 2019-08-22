Amazon ormanlarından yükselen dumanlar Sao Paulo şehrini karanlığa bürüdü

22.08.2019 16:15

Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle Brezilya'nın en büyük şehirlerinden Sao Paulo, soğuk havanın da etkisiyle duman altında kaldı. Orman yangınlarından çıkan dumanlar Sao Paulo üzerinde bir duman kütlesi oluşturdu ve şehir gün ortasında adeta gece karanlığına büründü.



Dünya Meteoroloji Örgütü sosyal medya üzerinden, dumanların Atlantik kıyılarına ve Sao Paulo'ya ulaştığını gösteren AB Yeryüzü Gözlem Programı olan Copernicus uydusunun görüntülerini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle