Amazon Ormanları'nda 2007'den bu yana en fazla orman yangını haziran ayında görüldü
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Amazon Ormanları'nda 2007'den bu yana en fazla orman yangını haziran ayında görüldü

Amazon Ormanları'nda 2007'den bu yana en fazla orman yangını haziran ayında görüldü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Brezilya'nın Amazon bölgesinde son 14 yılda en fazla orman yangının, haziranda görüldüğü tespit edildi.

Brezilya'nın Amazon bölgesinde son 14 yılda en fazla orman yangının, haziranda görüldüğü tespit edildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) uyduları aracılığıyla yapılan araştırmada, haziranda Amazon bölgesinde 2 bin 308 yangın noktası görüldüğü bildirildi.

Enstitü, bu rakamın geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 arttığına, 2007'den bu yana en fazla orman yangınının haziran ayında yaşandığına işaret etti.

Greenpeace Brezilya'dan yapılan açıklamada, Amazon Ormanları'ndaki yangınların artış sebebinin, ormanların tahrip edilmesi ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bölgede en son 2007 yılında 3 bin 519 orman yangınıyla benzer tahribat tespit edilmişti.

Bu zamana kadar en yüksek tahribat ise 9 bin 179 orman yangını ile 2004'te görülmüştü.

Brezilya'da hükümet, orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

Asker gönderme açıklamasının ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Amazon Ormanları'nda yaşanan tahribatın engellenmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin bunu tek başına yapmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Bolsonaro hükümeti, "Yeşil Brezilya Operasyonu" kapsamında yağmur ormanlarına daha önce iki kez asker göndermiş, son operasyonda bölgeye gönderilen askerler nisanda geri çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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