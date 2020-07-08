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Amazon Music Unlimited Yeni Kullanıcılar İçin Ücretsiz
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Amazon Music Unlimited Yeni Kullanıcılar İçin Ücretsiz

Özellikle son yıllarda ünlü sanatçılara özel albümler oluşturmasıyla tanınan Amazon Music, yeni gelen kullanıcılara üç ay ücretsiz kullanım hakkı sunuyor.

Amazon Music Unlimited Yeni Kullanıcılar İçin Ücretsiz
08.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:12

Özellikle son yıllarda ünlü sanatçılara özel albümler oluşturmasıyla tanınan Amazon Music, yeni gelen kullanıcılara üç ay ücretsiz kullanım hakkı sunuyor. Peki ya Amazon Music Unlimited ücretsiz kullanmak için ne yapmak gerekiyor?

Amazon Music Unlimited, 60 milyon şarkıya ve binlerce çalma listesine sınırsız erişim sağlayan etkileyici bir müzik hizmetidir. Amazon Music ücretsiz kullanıcıları en sevdikleri şarkıları reklamsız olarak aktarabilir, indirebilir ve çevrimdışı dinleyebilir. Tüm bunlar kulağa pahalı geliyor olabilir ama Amazon'un kısa süreli fırsatı bunu ücretsiz sunuyor.

Amazon Music Unlimited'a kaydolmak için harika bir zaman olabilir çünkü yeni kullanıcılar herhangi bir ödeme yapmadan tüm hizmeti üç ay boyunca ücretsiz kullanabilir. Ayrıca bu fırsatın 21 Temmuz gecesine kadar geçerli olacak.

Ayrıca Amazon Music aboneliğiniz promosyon döneminden sonra ayda 7,99 dolardan (ABD için) otomatik olarak yenilenir ancak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu sizi zorunlu sözleşmeye bağlayan anlaşmalardan biri olmadığı için Amazon Music kullanmak istemezseniz hiçbir ücret ödemeden iptal edebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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