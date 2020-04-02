Amazon Music'ten Ücretsiz Abonelik Fırsatı! İşte Detaylar
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Amazon Music'ten Ücretsiz Abonelik Fırsatı! İşte Detaylar

Covid-19 nedeni ile zor zamanlar geçiren milyonlarca kişiye destek olmak isteyen Amazon Music dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:50
Amazon Music'ten Ücretsiz Abonelik Fırsatı! İşte Detaylar

Covid-19 nedeni ile zor zamanlar geçiren milyonlarca kişiye destek olmak isteyen Amazon Music dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

Ücretsiz Abonelik Fırsatı!

Spotify ve Apple Music gibi tek akışlı müzik hizmeti sunan Amazon Music kullanıcılara üç ay boyunca geçerli Unlimited aboneliği tanımlayacak. Tamamı ile ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğiniz bu kampanyaya katılım için üye olmanız yeterli.

Amazon Music bilgisayardan tablete, telefondan televizyona kadar geniş bir platform desteği sunuyor. Buna ek olarak Alexa hoparlörler ile de derin bir entegrasyona sahip. Tabii bu kampanyanın Echo modellerine sahip olmasanız dahi dikkat çekici olduğu söylenebilir.

Söz konusu kampanyadan sadece yeni üyelerin faydalanabildiğini ve üç ay sonra iptal edilmediği durumda 7,99 dolar/ ay olarak ücretlendirildiğini de söylemiş olalım.

Peki siz bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Music Unlimited aboneliğini alacak mısınız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşın.

Kaynak: Tamindir

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