Amazon, market alışverişlerinde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor
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Amazon, market alışverişlerinde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

Amazon, market alışverişlerinde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, mağazalardan yapılan alışverişlerde müşterilerin avuç içlerini kullanarak ödeme yapmalarını sağlayan "Amazon One" adı verilen teknolojinin geçen yıl eylül ayında kullanıma sunulduğu hatırlatıldı.

Söz konusu teknolojinin Seattle bölgesindeki çeşitli Amazon mağazalarına giriş ve alışverişlerde ödeme seçeneği olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, binlerce müşterinin bu hizmet için kaydolduğu ve geri bildirimlerin olumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, avuç içi ile ödeme teknolojisinin gıda perakendesi zincirlerinden Whole Foods'un Seattle'daki bir marketinde ödeme seçeneği olarak sunulmaya başlandığı belirtilerek, gelecek aylarda kentte bulunan 7 Whole Foods marketinde daha avuç içi ödeme teknolojisinin ödeme seçeneği olarak sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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