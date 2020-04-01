Amazon Kuryesi Pakete Tükürürken Görüldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Amazon, Wuhan, Teknoloji

Amazon Kuryesi Pakete Tükürürken Görüldü

Son derece zorlu bir süreçten geçilen şu günlerde, pek çoğumuzun canı oldukça sıkkın.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
Amazon Kuryesi Pakete Tükürürken Görüldü

Son derece zorlu bir süreçten geçilen şu günlerde, pek çoğumuzun canı oldukça sıkkın. Bunun nedeni ise Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs. Sokağa çıkılmasının ve olağan yaşamın sürdürülmesinin önüne geçen bir süreç yaşıyoruz. Herkes artık, kişisel temizliklerine eskisinden birkaç kat daha fazla özen gösteriyor. Bu durum çok ciddi sorunların önünü açıyor.

Amazon kuryesi çok şaşırttı

Bu tür süreçlerde akıllara durgunluk veren bazı olaylar yaşanabiliyor. Şimdiki bir olay, neler yaşandığını sorgulatacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan, ABD'nin Los Angeles eyaletinde yaşanan ve "Neden?" diye sordurtan olaya yakından bakmak gerekiyor.

Tüm bu olayların merkezi bir kurye. Amazon için çalışan ve tüketicilerin siparişlerini doğru adrese teslim etmekten sorumlu olan bir kişi bu. Meydana çıkan bir videoda bu kurye, teslim ettiği paketin üzerine tükürüğünü geçiriyor. Böyle bir hareketin neden yapıldığını anlamak çok da mümkün değil. Fakat kuryenin tükürüğünü paketin üzerine yaymaya çalışması ise akıllarda çok iyi şeyler bırakmıyor. Tüm bu olayın internete düşmesi, Amazon yetkililerini de bir şeyler yapmaya zorladı. Amazon yetkilileri, müşterilerinden özür dileyerek Amazon hesaplarına 50 dolar hediye etti.

Kaynak: Tamindir

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