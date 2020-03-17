Amazon koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılamak için 100 bin personel işe alacak
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Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Dünya

Amazon koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılamak için 100 bin personel işe alacak

Amazon'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyruldu.

17.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:04
Amazon koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılamak için 100 bin personel işe alacak

Amazon'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyuruldu.


ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin ek personel istihdam edecek. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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