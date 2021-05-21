Amazon, KOBİ'leri salgın döneminde e-ihracatla destekliyor
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Amazon, KOBİ'leri salgın döneminde e-ihracatla destekliyor

Amazon, KOBİ'leri salgın döneminde e-ihracatla destekliyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Amazon Türkiye Kurumsal Strateji ve Politika Genel Müdürü Atilla Yerlikaya, şirketin KOBİ'lere salgın döneminde e-ihracat konusunda verdiği desteklere ilişkin bilgiler vedi.

Amazon Türkiye Kurumsal Strateji ve Politika Genel Müdürü Atilla Yerlikaya, şirketin KOBİ'lere salgın döneminde e-ihracat konusunda verdiği desteklere ilişkin bilgiler vedi.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden profesyonellerin katılımıyla Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, ikinci gününde düzenlenen panellerle devam ediyor.

Amazon Türkiye Kurumsal Strateji ve Politika Genel Müdürü Yerlikaya, kongre kapsamında gerçekleştirilen "Pandemi ve Paris Anlaşması Işığı Altında Sanayide Sürdürebilirlik, E-Ticaret ve Yeni Pazarlar" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, işletmelerin küresel pazarlara nasıl ulaşabileceklerine ve Amazon.com.tr'nin salgın döneminde KOBİ'lerin e-ihracat süreçlerine olan desteklerine dair sorulara yanıt verdi.

Yerlikaya, "Amazon Türkiye olarak Türk markaların ve girişimcilerin uluslararası online ticarette başarısını desteklemek ve isimlerini daha fazla duyurmalarına yardımcı olmak, en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Türk girişimcilerinin ürün kalitesi, çeşitliliği ve girişimci ruhlarından ileri gelen potansiyeline inançlarının tam olduğunu kaydeden Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Küresel e-ihracat fırsatlarından yararlanarak büyük başarılara ulaşabileceklerini düşünüyoruz ve bu yolda onları desteklemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2019'da Türk satış ortaklarımızın ihracatına destek olma çabalarımızın bir parçası olarak Amazon'un 5 Avrupa Pazaryeri (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya ihracat kanalımızı hizmete sunduk. Ek olarak TOBB, Boğaziçi Üniversitesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'BiTıklaAvrupa' ihracat eğitim programıyla, ihracat potansiyeli yüksek illerimizde yüz yüze ve online olmak üzere toplamda 22 eğitim gerçekleştirdik ve 3 binin üzerinde KOBİ temsilcimize ulaştık."

"Türk satıcılar ürünlerini, 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyondan fazla müşteriye satabiliyor"

Atilla Yerlikaya, Türk satıcıların, Avrupa'daki 8 Amazon pazaryerini kullanarak 30'dan fazla kategorideki ürünlerini 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyondan fazla müşteriye satabildiğini anlattı.

Yerlikaya, "Bunlara ek olarak satıcılarımıza, 125 avro değerinde site içi reklam desteği, Amazon FBA lojistik ağına katılım imkanı, müşteri gönderimli lojistik modeli gibi gönderim seçenekleri, satıcı destek ekibi altyapısı, tek bir satıcı panelinden 8 Avrupa pazaryerinin yönetimi ve satıcılarımızın markalarını güvenceye almak için Amazon Marka Kaydı gibi araçlar sunuyoruz." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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