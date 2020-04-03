Amazon, Kendi Bulut Oyun Platformunu Hazırlıyor (Şimdi Google Düşünsün!) Amazon, dünyadaki en büyük oyun akış platformlarından biri olan Twitch'in sahibi ancak şirket yakın gelecekte oyun endüstrisine daha da yayılmayı planlıyor.

Amazon, dünyadaki en büyük oyun akış platformlarından biri olan Twitch'in sahibi ancak şirket yakın gelecekte oyun endüstrisine daha da yayılmayı planlıyor. The New York Times'ın haberine göre, Amazon video oyunu geliştirme ve Project Tempo kod adlı yeni bulut oyun platformuna yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı.

Amazon, şu anda Twitch yayıncılarının izleyicilerle gerçek zamanlı olarak oynayabileceği gündelik oyunlar dahil olmak üzere birkaç oyun üzerinde çalışıyor. Şirketin büyük bütçe ayırdığı oyunlar Crucible ve New World önümüzdeki ay oyuncuların beğenisine sunulacak. Amazon'un Google Stadia'ya rakip bulut oyun hizmeti Project Tempo'nun da bu yıl tanıtılması planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle muhtemelen 2021'e ertelendi. Ancak henüz Project Tempo hakkında detaylı açıklama yapılmadı, erken sürümünün önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

Amazon zaten film ve televizyon dizisi gösterimi ve yapımında bir deneyime sahip; bu nedenle şirketi bu tecrübeyi ve mevcut altyapıyı kendi yararına kullanabilir. Ancak Google Stadia ve Nvidia GeForce Now zaten kullanılıyor ve Microsoft'un Project xCloud'u da yakında deneyimlenebilecekken, Project Tempo oyuncuları kendisine çekebilecek özelliklere sahip olabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.