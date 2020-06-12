'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor
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'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor

'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor Amazon kadınlar efsanesi, 'Amazon köyünde yaşatılıyor.

12.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:09

'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor

SAMSUN - Amazon kadınlar efsanesi, 'Amazon köyünde yaşatılıyor.

Efsaneye göre Amazon kadınlar Samsun'un Terme ilçesinde yaşamış. İlkadım ilçesinde bulunan Batıpark'ta da bir Amazon köyü oluşturulmuş. Dev bir Amazon kadın heykeli buraya dikilmiş. Köyde Amazon kadınların yaşam şartları çeşitli görsellerle anlatılıyor.

Amazon kadınları ve köyün kurulma amacı hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Tarihi Uzmanı ve Amazon köyü Sorumlusu Arzu Kaplan, "Amazon Köyü, savaşçı kadınların köyü olarak geçiyor. Burada Amazon kadınlarının köleleri zindanda duruyor. Amazon kadınları bu yönleriyle ün kazanmışlar. Amazon kadınları M.Ö. 1200'lü yıllarda Samsun'un Terme ilçesine geliyorlar. Orada Damızkira adında bir başkent kuruyorlar. Orta Asya'dan göç ediyorlar ve soyları da Türk. İskipler'in kadınları olarak biliniyorlar. Sadece kadın savaşçı bir topluluklar, erkekleri içlerine almıyorlar. Soylarının devamı için de yılda bir kere bir araya geliyorlar. Bu beraberlikten erkek çocukları olursa ya diğer kavimdeki babalarına veriyorlar ya da sakatlayarak zindana atarak köle yapıyorlar. Sadece kız çocuklarını savaşçı olarak yetiştiriyorlar. Amazon'un kelime anlamı da 'memesiz' olarak tabir ediliyor. Amazon kadınları iyi ok atabilmek için göğüslerinin tekini ya ergenlik döneminde kızgın taş bağlayarak gelişimini önlüyorlar ya da dağlayarak alıyorlar" dedi.

"Köyün içerisinde kraliçe Hippolyte ve muhafızlarının heykelleri bulunuyor"

Amazon Köyü'nde yer alan bölümlerden de bahseden Arzu Kaplan, "Amazon Köyünde bir zindanımız var. Zindanda erkek köleler bulunuyor. 2 adet çadırımız var. Çadırın birinde savaş sonrası dinlenen Amazonlar var. Diğer çadırda ise savaştan gelmiş ve kaybettikleri arkadaşları için yas tutan Amazonlar var. Mağaranın içerisindeki alanda ise tahtında oturan kraliçe Hippolyte ve muhafızları bulunuyor. Sinevizyonumuzda da Samsun'un tanıtımını izletiyoruz. İlerdeki bölümde de Amazon aslanları bulunuyor. Onlar da Amazon kadınlarının bayrağının simgesi olarak dikkat çekiyor. Aslanın birinde Amazon kadınlarının katıldığı Truva Savaşı anlatılıyor. Amazon Kraliçesi Penthesilea ve Yunan komutan Akhilleus (Achille - Aşil) arasındaki sahne gösteriliyor. Diğer aslanda da Samsun tanıtım filmi gösteriliyor. Vatandaşlar 3D gözlükler ile Samsun'u izliyorlar" diye konuştu.

"Define adası ve arkeolojik kazı alanı yapılacak"

Amazon Köyü'ne define adası ve arkeolojik kazı alanı yapılacağına da değinen Kaplan, şunları söyledi:

"Amazon Köyünde yeni projeler yapılması düşünüyor. Amazon Adası'na define adası yapılması planlanıyor. Köy alanında da arkeolojik kazı alanı ve atölyesi oluşturulması düşünülüyor. Çocuklar burada arkeoloji dünyasına doğru keyifli, eğitici ve eğlenceli bir yolculuğa çıkacak. Projenin amacı arkeolojik sit alanlarında kültürel mirası tanıma ve kültürel değerlere sahip çıkmak. Öğrenciler bu projede kazı bilimi, arkeologların çalışma teknikleri, karar alma yöntemleri ve kazı konusunda bilgi sahibi olacaklar. Sonra da öğrendikleri bilgileri kazı alanında pratiğe dökecekler. Katılımcı öğrenciler buluntuların çıkarılması, temizlenmesi, kırık parçaların birleştirilmesi, ait oldukları dönemin saptanması ve eserlerin envanterini yaparak etiketleme işlemini yapacaklar. Öğrenciler daha sonra bu eserlerden küçük bir arkeoloji müzesi oluşturacaklar."

'Amazon kadınlar efsanesi' bu köyde yaşatılıyor

Kaynak: İHA

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