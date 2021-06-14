Amazon Kadını evine döndü
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Amazon Kadını evine döndü

Amazon Kadını evine döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Cumhuriyet Meydanı'na 1991 yılında yaptırılan ancak geçen zamanda yıpranan Amazon Heykeli, yeniden yapılarak 30 yıl boyunca bulunduğu yere kondu.

İlk heykeli de yapan sanatçı heykeltraş Bülent Ötük, yeniden yaptığı Amazon heykelini, bir elinde Atatürk'ün Nutuk eserini tutarken; güçlü ve savaşçı Anadolu kadınını simgeleyecek biçimde belinde baltası, bir elinde ok ve yay ile tasvir etti. Yeni Amazon Heykeli, ilk heykelden farklı olarak yüksek olmayan bir kaide üzerinde yer alıyor.

Yenileme çalışmalarında sanatçı Ötük'ü ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, heykel hakkında bilgi aldı. İduğ, "Amazon Heykeli, Bornova ile özdeşleşmiş bir eserdi ancak aradan geçen yıllarda çok yıpranmıştı. Heykeli tamir etmek imkanı ortadan kalkınca, kent kültürünün korunması amacıyla yine aynı sanatçımıza aynı konseptte yeni bir eser yaptırılmasına karar verdik" dedi.

Meçhul Kadın Süvari Caddesi'nde

Geçtiğimiz sene Azeri asıllı Unesco sanatçısı heykeltıraş Senan Eynullayev tarafından yapılan katledilen kadınlar anısına yapılan ''Meçhul Kadın Anıtı'' eseri ise Süvari Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesinin kesiştiği köşede bulunan parka taşındı.

Kaynak: Bültenler

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