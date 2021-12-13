Amazon Haksız Rekabet Nedeniyle 1,1 Milyar Avro Para Cezasına Çarptırıldı - Haberler
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Amazon Haksız Rekabet Nedeniyle 1,1 Milyar Avro Para Cezasına Çarptırıldı

Amazon Haksız Rekabet Nedeniyle 1,1 Milyar Avro Para Cezasına Çarptırıldı
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Avrupalı ??rakiplerini geride bırakan Amazon İtalya'da bir darbe yedi.

Avrupalı ??rakiplerini geride bırakan Amazon İtalya'da bir darbe yedi. Ülkenin rekabet kurumu, rakip e-ticaret lojistik hizmetlerine zarar verdiği için Amerikan perakende devini 1, 13 milyar euro (965 milyon sterlin) para cezasına çarptırdı.

Avrupa pazarında, vergiler ve yabancı oyuncular nedeniyle, düzenleyici kurumlar giderek daha fazla özel hale geliyor. Kasım ayında Avrupa Genel Mahkemesi, rakiplerine kıyasla kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalıklı muamele uyguladığı için Google'a 2, 42 milyar avro anti-tröst cezası verdi.

Kaynak: fashionunited

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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