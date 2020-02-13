Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı.
13.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:11
Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız çıktığı açıklandı. Açıklamanın ardından çalışanlar tekrar binaya girdi.