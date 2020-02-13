Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı.

13.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:11
Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Elektronik ticaret devi 'un 'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle tarafından boşaltıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız çıktığı açıklandı. Açıklamanın ardından çalışanlar tekrar binaya girdi.  


Kaynak: DHA
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