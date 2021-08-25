Amazon Gaming Week, ilk kez Türkiye'de

Amazon.com.tr, Amazon Gaming Week etkinliğinin ilk kez Türkiye'deki müşterilerle buluştuğunu duyurdu.

Amazon.com.tr, Amazon Gaming Week etkinliğinin ilk kez Türkiye'deki müşterilerle buluştuğunu duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ağustos'ta düzenlenecek Gaming Week boyunca Türkiye'deki oyunseverlere yönelik cazip fırsatlar ve özel etkinlikler sunulacak.

Amazon Gaming Week boyunca oyun severler HP, Monster, Excalibur, Microsoft, LG, Corsair, Logitech, Steelseries, MSI gibi popüler markaların oyuncu ürünlerinde öne çıkan fırsatlardan faydalanırken, oyun bilgisayarlarından konsollara, klavye ve kulaklıklardan monitörlere, oyun deneyimlerini iyileştirmek için ihtiyaç duyabilecekleri geniş bir ürün seçkisine cazip indirimlerle sahip olabilecek.

Amazon.com.tr, Türkiye'de bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Gaming Week'i yüzlerce üründe müthiş indirim ve fırsatın yanı sıra popüler Türk yayıncılar Ferit Karakaya (wtcN) ve Kemal Can Parlak'ın (Kendine Müzisyen) sunuculuğunu gerçekleştireceği 3 özel canlı yayın ile kutlayacak.

25, 27 ve 30 Ağustos'ta saat 21.00'de wtcN ve Kendine Müzisyen'in Twitch kanallarında düzenlenecek canlı yayınlarda wtcN ve Kendine Müzisyen, Prime Gaming'in ağustos ayında üyelerine bedava sunduğu oyunlarla ilgili deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak. Etkinlik boyunca oyun tutkunları Logitech, Samsung, Philips, Asus ve daha birçok prestijli markanın oyun ürünlerinde Prime'a özel indirimlerin de dahil olduğu harika fırsatlardan haberdar olup bu ürünleri satın alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Nisan ayında açtığımız Amazon Gaming Store'la oyuna dair tüm ürünleri tek çatı altında toplayarak müşterilerimizin oyun deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefledik. Bugün başlayan eğlence ve fırsatlarla dolu Gaming Week etkinliği ile de oyun tutkunlarının deneyimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Amazon.com.tr'yi Türkiye'deki oyuncuların favorisi haline getirmek ve daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve daha fazla eğlence sunmak için yatırım ve yenilikler yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu