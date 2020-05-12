Amazon, Facebook, Disney yöneticileri neden kontrolü yeniden ele aldılar?
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Amazon, Facebook, Disney yöneticileri neden kontrolü yeniden ele aldılar?

Son birkaç ay içinde, dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'larından bazıları geçmişte olmadığı şekilde ağırlıklarını ortaya koydular. Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal, Facebook yöneticisi Mark Zuckerberg'in, Facebook'u (FB) yüksek profilli bir kampanyaya yönlendirerek eyleme geçtiğini yazdı.

Amazon, Facebook, Disney yöneticileri neden kontrolü yeniden ele aldılar?
12.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:59

Uzun süredir Disney (DIS)'in CEO'luğu görevinde bulunan Bob Iger, yıllardır planladığı ama gerçekleştirmediği emeklilik olayını Şubat ayında gerçekleştirerek üst yönetimden emekli oldu. Ancak halefi olan Bob Chapek'i denetlemek üzere şirketin başkanı olarak kaldı.

CEO'LAR DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

New York Times'ın bildirdiğine göre, bu karardan birkaç hafta sonra Iger kontrolü yeniden ele aldı.Bu trend, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un, şirketin Kovid-19 krizine karşı aldığı önlemleri,çevrimiçi alışverişteki artışı ve kamu güvenliği konularını kişisel olarak yönetmek üzere, şirketteki direksiyonun başına yeniden geçtiğinde sağlamlaştı. Ancak, her CEO bu şekilde düşünmüyor ve daha fazla yönetimde kalmak istemiyor. Mesela, AT&T'nin uzun süredir CEO'luğunu yapan Randall Stephenson 24 Nisan'da emekli olduğunu açıkladı.

Amazon, Facebook, Disney yöneticileri neden kontrolü yeniden ele aldılar?

KRİZ YÖNETİMİNE KATILIYORLAR

CEO'lar, özellikle Amazon, Disney ve Facebook gibi büyük şirketlerde, görevlerinin çoğunugenellikle bir devlet yöneticisi gibi doğrudan raporlarına, ekiplerine, personel şeflerine devrederler. Ancak işler zorlaştığında, bu yöneticiler genellikle kontrolü yeniden ele alırlar ve risk ve krizyönetiminde bizzat bulunurlar.

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