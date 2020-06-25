Amazon Echo Evdekileri Dışarıda Gibi Hissettirecek Covid-19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç durumları dışında evde kalmak, virüsün yayılım hızını düşürebilmek adına oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç durumları dışında evde kalmak, virüsün yayılım hızını düşürebilmek adına oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu, bir noktada kafelerden, stadyumlardan veya diğer mekanlardan uzak kalmamız gerektiği anlamına geliyor. Amazon Echo yeni güncelleme ile birlikte evde kalanları dışarıda gibi hissettirmeye hazırlanıyor. İşte yeni güncellemeye dair merak edilen detaylar!

Amazon Echo Kafeyi Eve Getirecek!

Eğer bir Amazon Echo kullanıcısı iseniz akıllı asistanınızdan uzak kaldığınız yerlerin seslerini çalmasını isteyebilirsiniz.

Amazon tarafından eklenen yeni özellik sırasında 2,000 kişi ile görüşüldü ve insanların kilitlenme sırasında nelerden uzak kaldığı soruldu. Bunların arasında kafe, futbol stadyumu ve hatta yoğun bir otoyolda işe gidip gelme sesi gibi günlük yaşantımızın parçaları bulunuyor.

Eğer bu deneyimi yaşamak isterseniz akıllı asistanınıza "Alexa, kafe sesi çal" benzeri bir komut vermeniz yeterli olacaktır. Tabii bunu "Alexa, play cafe sounds" şeklinde kullanmakta olduğunuz, yabancı dilde, söylemenizde fayda var. Bundan sonrasını Alexa'ya bırakın ve arkanıza yaslanarak kendinizi ortamın içerisinde hissedin.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Echo kullanıyorsanız bu özellikten faydalanacak mısınız? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.