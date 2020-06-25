Amazon Echo Evdekileri Dışarıda Gibi Hissettirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amazon Echo Evdekileri Dışarıda Gibi Hissettirecek

Covid-19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç durumları dışında evde kalmak, virüsün yayılım hızını düşürebilmek adına oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Amazon Echo Evdekileri Dışarıda Gibi Hissettirecek
25.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:04

Covid-19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç durumları dışında evde kalmak, virüsün yayılım hızını düşürebilmek adına oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu, bir noktada kafelerden, stadyumlardan veya diğer mekanlardan uzak kalmamız gerektiği anlamına geliyor. Amazon Echo yeni güncelleme ile birlikte evde kalanları dışarıda gibi hissettirmeye hazırlanıyor. İşte yeni güncellemeye dair merak edilen detaylar!

Amazon Echo Kafeyi Eve Getirecek!

Eğer bir Amazon Echo kullanıcısı iseniz akıllı asistanınızdan uzak kaldığınız yerlerin seslerini çalmasını isteyebilirsiniz.

Amazon tarafından eklenen yeni özellik sırasında 2,000 kişi ile görüşüldü ve insanların kilitlenme sırasında nelerden uzak kaldığı soruldu. Bunların arasında kafe, futbol stadyumu ve hatta yoğun bir otoyolda işe gidip gelme sesi gibi günlük yaşantımızın parçaları bulunuyor.

Eğer bu deneyimi yaşamak isterseniz akıllı asistanınıza "Alexa, kafe sesi çal" benzeri bir komut vermeniz yeterli olacaktır. Tabii bunu "Alexa, play cafe sounds" şeklinde kullanmakta olduğunuz, yabancı dilde, söylemenizde fayda var. Bundan sonrasını Alexa'ya bırakın ve arkanıza yaslanarak kendinizi ortamın içerisinde hissedin.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Echo kullanıyorsanız bu özellikten faydalanacak mısınız? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Haber
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Meral Akşener Halife Hafter Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Buse Varol Burcu Esmersoy
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Alişan Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Amazon Echo Evdekileri Dışarıda Gibi Hissettirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 13:27:35. #1.14#
title