Amazon Prime Video'nun ücretsiz sürümü üzerinde çalışıyor





Amazon'dan Ücretsiz Prime Video Geliyor, Ücretsiz NetFlix'te Gelebilir.



Amazon, Netflix ile savaşmak için Prime Video'nun ücretsiz bir sürümünü hazırladığı bildiriliyor. Amazon Prime ve Netflix Savaşı gittikçe kızışıyor.



Ad Age'te yer alan habere göre Amazon, reklamlarla desteklenen ücretsiz – yani tamamen free bir Amazon Prime Video stream hizmeti üzerinde çalışıyor. Bunun arkasında tabi ki Netflix, Hulu ve YouTube gibi rakipleri ile mücadele etmek yatıyor.



Amazon Prime video, Amerika'da Premium alışveriş servisi hizmeti ile birlikte yıllık 99$ aylık ise 10.99$ hizmet bedeli ile sunuluyor. Filmler ve TV showları yanı sıra Amazon tarafından özel olarak üretilen orijinal içerikler de yer alıyor.



Amazon bu alanda çok sayıda rakibi olduğunu göz önüne alırsanız bu adım yani ücretsiz bir sürüm oluşturmak oldukça mantıklı geliyor. Bu bir anlamda diğer rakiplerinin de buna duyarsız kalmamasını sağlayacaktır.



Amazon Prime Video ve Netflix Savaşı Kızıştı, Ücretsiz Prime Video Hizmeti yakında gelebilir





Bu anlamda Ücretsiz Amazon Prime Video olursa Ücretsiz Netflix 'te yakında gelir diyorum.



Amazon Prime Video'nun Amerika'da Temmuz sonu rakamlarına göre 85 Milyon kullanıcısı var. NetFlix'in ise bu rakam 50 Milyon civarında. Ülkede ki kablo TV kullanıcılarının ise 48.6 Milyon olduğu biliniyor.



Netflix gelecek yıl orijinal içerik üretmek için Bütçesini Artırıyor





Netflix önümüzdeki yıl orijinal içerik kataloğunu yüzde 50 artırmak için üretim harcamalarını 8 Milyar Dolar gibi bir rakama taşımayı planlıyor. Şubat ayında Google ayda 35 dolara hizmet veren YouTube TV'yi kabloya rakip olarak hizmete sundu. Mayıs ayında ise HULU ayda 40-50 dolara 50 canlı kanal sunmaya başladı.



Görünen o ki Video Streaming Servislerinde şiddeti giderek artan bir savaş durumu var. Bu özellikle ücretsiz servisler ile kendini tüketici lehine evrilebilir.



Ücretsiz Amazon Prime ve Ücretsiz Netflix hizmetleri reklam içerikleri ile desteklenerek tüketicinin kullanımına sunulmaya başlanabilir.



TNW



http://www.teknotalk.com/amazondan-ucretsiz-prime-video-geliyor-60658/