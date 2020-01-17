Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü

17.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:28

İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye istihdam sözü verdi.



E ticaret devi, ülkedeki söz konusu iş olanaklarının altyapı, teknoloji ve lojistik alanında yapılacak yatırımlarla sağlanacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle