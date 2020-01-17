Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü
İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye iş istihdamı sözü verdi
17.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:28
İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye istihdam sözü verdi.
E ticaret devi, ülkedeki söz konusu iş olanaklarının altyapı, teknoloji ve lojistik alanında yapılacak yatırımlarla sağlanacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com