Amazon'daki orman kaybı rakamları Bolsonaro'yu öfkelendirdi

SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon'daki orman tahribatını gözlemleyen federal ajansın yetkililerini görevden almakla tehdit etti.

Bolsonaro, Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında yanıltıcı rakamlar yayınlamış olabileceğini belirterek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını açıkladı.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles de INPE'nin rakamlarının sansasyonel ve gerçek dışı olduğunu söyledi.

Bir süre önce Amazon'da haziran ayında 920 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğunu duyuran INPE ise orman tahribatını 2004 yılından bu yana aynı metodolojiyle incelediklerini açıkladı.

INPE'den yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız daima mükemmeliyet, şeffaflık ve bilimsel dürüstlük ilkeleriyle yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Greenpeace'in Brezilya koordinatörü Marcio Astrini de orman kaybındaki artıştan, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun tarım ticaretini destekleyen politikalarını sorumlu tuttu.

Brezilya'da Amazon'da haziran ayında 920 kilometrekare ormanlık alanın tahrip edilmesinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 tahrip artışı anlamına geldiği ifade ediliyordu.

Kaynak: AA