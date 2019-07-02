Amazon'da Her Dakika, Bir Futbol Sahası Kadar Orman Yok Ediliyor

Dünya'nın en büyük yağmur ormanları olan Amazon yağmur ormanı, karbon döngüsünün sağlanması ve küresel ısınmanın yavaşlatılması için kritik öneme sahiptir. Yine de bu durum, yağmur ormanlarını ciddi şekilde tahrip edilmesine engel değil.

Yağmur ormanlarının derdi kaçak olarak ağaç kesenler, iklim değişikliği yüzünden bozulan ekosistem ve ticari şirketlerin ormanlara zarar vermesiyle sınırlı değil. Brezilya'da iktidara gelen hükümet de ormanların korunmasından ziyade işlenmesinden ve yeni tarım/yaşam alanları açılmasından yana.

Uydulardan gelen görüntüler ise durumun vahametini daha da net olarak ortaya koyuyor. Verilere göre Amazon'da her dakika ortalama bir futbol sahası kadar orman yok ediliyor. Bu durumun en büyük sebeplerinden bir tanesi yeni tarım ve mera alanları açmak. Daha önce pek de öyle kolay yapılamayan bu işlem, bugünkü yönetimin de etkisiyle iyice yayılmış durumda.

Yağmur ormanları, binlerce yıldır karbon topluyor. Hem toplanan karbonu tekrar atmosfere salmak, hem de karbonu emecek ağaç bırakmamak oldukça tehlikeli bir eylem olarak göze çarpıyor.

Brezilya'da genel olarak çiftçiler ve tarım şirketleri, çok fazla alanın korunduğunu öne sürüyor ve şu anki hükümeti destekliyorlar. Diğer gruplar ise hükümete bu konuda karşı çıkıyor. Henüz tüm uydu görüntüleri incelenmedi ve kurak dönemler de daha başlamadı. Bu dönemde orman kaybının artması bekleniyor.