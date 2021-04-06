Amazon'da çalışan bazı şoförlerin idrarını şişeye yapmak zorunda kaldığı iddiası
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Amazon'da çalışan bazı şoförlerin idrarını şişeye yapmak zorunda kaldığı iddiası

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Amazon'da çalışan bazı şoförlerin idrarını şişeye yapmak zorunda kaldığı iddiası

Amazon'un iş yoğunluğu dolayısıyla çalışanlarının hareketlerini takip ettiği, kaç dakika mola verdikleri gibi verileri incelediği ve şirketin çalışanlarına, "çalışmaya devam ederken pet şişeye idrarlarını yapmaları" yönünde bir baskı uyguladığı iddiaları uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Siyasetçi Marc Pocan tarafından ortaya atılan iddiayı ilk başta yalanlayan firma, son yaptığı açıklamayla söylentileri kabul etti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, bir Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek "Çalışanların sendikalaşmasını engelleyip idrarlarını şişelere yapmalarına zorlarken, saatte 15 dolar ücret vermek sizi ilerici yapmaz" yazmıştı. Pocan'ın iddiasına Amazon'un resmi Twitter hesabından verilen yanıttaysa "Bu doğru olsa, kimse bizim için çalışmazdı" denilmişti.

Amazon son olarak şoförlerin idrarlarını şişelere yapmak zorunda kaldığını gösteren kanıtların ortaya çıkmasının ardından iddiaları kabul etmek zorunda kaldı ve bu iddiaları gündeme getiren Pocan'dan da özür diledi.

AMAZON İDDİALARI KABUL ETTİ

Dış basındaki haberlere göre Amazon'un üst düzey yöneticilerinin bu durumdan haberdar olduklarını gösteren şirketin iç yazışmaları da ortaya çıktı. Şirketin geri adım attığı açıklamada ayrıca "Şoförlerin bazen trafikte ve kırsal yollarda tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz ve bu durum özellikle Kovid nedeniyle umumi tuvaletlerin kapanmasıyla yoğunlaştı" denirken, sorunun "sektör genelinde uzun süredir devam ettiği ve çözmek istedikleri" vurgulandı.

Doğruluk Kontrolü
Amazon'da çalışan bazı şoförlerin idrarını şişeye yapmak zorunda kaldığı iddiası
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Amazon'un iş yoğunluğu dolayısıyla çalışanlarına, "çalışmaya devam ederken pet şişeye idrarlarını yapmaları" yönünde bir baskı uyguladığı iddia edilmişti.

Siyasetçi Marc Pocan tarafından ortaya atılan iddiayı ilk başta yalanlayan firma, son yaptığı açıklamayla söylentileri kabul etti.

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