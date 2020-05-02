Amazon.com'un CEO'su Jeff Bezos 'tekelcilik iddiaları sebebiyle' ABD Kongresi'nde ifadeye çağrıldı

Dünyanın en büyük internet alışveriş platformu Amazon.com'un kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, rakip firmaların verilerini ele geçirerek şirketinin piyasada tekel oluşturduğu iddiaları üzerine ABD Kongresi'nde ifade vermeye çağırıldı.

Dünyanın en büyük internet alışveriş platformu Amazon.com'un kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, rakip firmaların verilerini ele geçirerek şirketinin piyasada tekel oluşturduğu iddiaları üzerine ABD Kongresi'nde ifade vermeye çağırıldı.

Bezos ve Amazon.com yöneticileri bu iddiaları geçen seneden beri yalanlıyordu. Euronews.com'da Görüntüle