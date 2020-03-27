Amazon.com'un ABD'deki 14 deposunun 10'unda koronavirüs vakası çıktı Sanal alışveriş devi Amazon.com'un Kaliforniya Moreno Vadisi'ndeki deposunda çalışan bir işçide koronavirüs çıktı. Bu gelişmeyle birlikte şirketin ABD genelindeki 14 deposundan 10'unda koronavirüse rastlandı. Covid 19 vakasına rastlanan son deponun hala açık olduğu belirtildi.

İnternet üzerinden alışveriş imkanı sunan dünyanın en büyük portalı Amazon.com'un ABD Kaliforniya'da bulunan dev ikmal deposunda bir çalışanın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Böylece Amazon.com'un ABD'de bulunan 14 dev ikmal deposundan 10'unda, Covid 19 vakası görülmüş oldu. Dev şirket, koronavirüse rastlanan son yer olan Moreno Vadisi şubesini henüz kapatmış değil. Euronews.com'da Görüntüle