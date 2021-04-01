Amazon.com.tr'nin "Satıcı Eğitim Programı" YouTube'da
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Amazon.com.tr'nin "Satıcı Eğitim Programı" YouTube'da

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Amazon.com.tr'nin 'Satıcı Eğitim Programı' YouTube'da

KOBİ'lerin Amazon.com.tr üzerinden satış konusunda bilgi ve yönlendirmelere erişim sağlayabileceği "Satıcı Eğitim Programı" YouTube kanalı açıldı.

KOBİ'lerin Amazon.com.tr üzerinden satış konusunda bilgi ve yönlendirmelere erişim sağlayabileceği "Satıcı Eğitim Programı" YouTube kanalı açıldı.

Şirket açıklamasına göre, Amazon.com.tr üzerinden halihazırda satış yapan veya yapmayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler, operasyon süreçlerini ve hizmetlerini geliştirmek için faydalanabilecekleri geniş video eğitim içeriğine "Satıcı Eğitim Programı" YouTube kanalı üzerinden erişim sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Amazon Türkiye olarak işletmelerin uzun vadedeki dijitalleşme süreçlerini, Satıcı Eğitim Programı YouTube kanalı gibi yeni girişimlerle destekleme konusunda kararlıyız. Satıcı Eğitim Programı video platformu sayesinde mevcut ya da potansiyel satış ortaklarımız, Amazon.com.tr süreçlerini daha iyi anlayarak gelişim süreçlerine ivme kazandırabilecek, işletmelerini Amazon aracılığıyla büyütebilecekler." ifadelerini kullandı.

"Satıcı Eğitim Programı" YouTube kanalının Amazon.com.tr üzerinden halihazırda satış yapan veya yapmayı hedefleyen KOBİ'lere sistem üzerinden satış konusunda kendilerini geliştirebilecekleri birçok eğitici video içeriği barındırdığını kaydeden Marriott, şöyle devam etti:

"Hızlı ve etkili şekilde ürün listeleme, online satış için kullanılan temel araç ve uygulamalar, Amazon Lojistik (FBA), Global Satış, reklam, promosyonlar ve diğer Amazon hizmetleri hakkında satıcıların uzmanlaşmasına destek olacak detaylı bilgi ve yönergeler barındıran kanalın Amazon.com.tr üzerinden satış yapan veya yapmayı hedefleyen tüm satış ortaklarımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kanal içeriklerini önümüzdeki dönemlerde de zenginleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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