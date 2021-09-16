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Amazon.com.tr'nin okula dönüş fırsatları devam ediyor

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Amazon.com.tr'nin okula dönüş fırsatları devam ediyor

Amazon.com.tr'nin, prestijli global ve yerel markalardan binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunduğu Okula Dönüş Fırsatları devam ediyor.

Amazon.com.tr'nin, prestijli global ve yerel markalardan binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunduğu Okula Dönüş Fırsatları devam ediyor.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr müşterileri; bilgisayar, gıda ürünleri, ofis ve kırtasiye ürünleri, kitap, giyim, oyuncak ve çok daha fazlasını içeren geniş bir ürün yelpazesinde yüzde 60'a varan indirimlerden yararlanmayı sürdürürken, son dakika okul ihtiyaçlarını cazip fiyatlarla satın alabiliyor.

Amazon.com.tr'nin devam eden Okula Dönüş Fırsatları arasında bilgisayar kategorisinde seçili ürünlerde yüzde 30'a varan indirim, seçili eğitim kitaplarında yüzde 40'a varan indirim, süpermarket alışverişinde her 100 TL'ye sepette 20 TL indirim ve seçili kalem, yazı gereçleri ve okul kırtasiye ürünlerinde %50'ye varan indirim kampanyaları öne çıkıyor.

Amazon Prime üyeleri, kampanya boyunca kendilerine özel binlerce indirim fırsatından faydalanırken, ücretsiz aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçenekleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişim ve Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikleri de dahil birçok ayrıcalıktan yararlanmaya devam ediyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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