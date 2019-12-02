Amazon.com.tr'nin "En İyi Pazartesi Fırsatları" başladı

02.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:56

Amazon.com.tr'nin gün boyunca sürecek "En İyi Pazartesi Fırsatları'nda" seçili ürünlerde indirim başladı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, seçili Sinbo ürünlerinde yüzde 30, seçili Paşabahçe yemek takımları ve mutfak ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra seçili yeni sezon Jack & Jones ürünleri yüzde 40, Lenovo Ideapad S145 yüzde 27, Huawei P30 128 GB siyah yüzde 29 indirimle satışa sunuluyor.

Amazon.com.tr'nin En İyi Pazartesi Fırsatları ile birlikte Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmeti için aranılan minimum alışveriş sepeti tutarı da bir günlük fırsat gününe özel güncelleniyor. Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli 200 TL ve üzeri alışverişler için müşteriler Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmetinden faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr, En İyi Pazartesi Fırsatları ile birlikte Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmetinin de minimum alışveriş sepeti tutarını düşürüyor.

Müşteriler 300 TL yerine, 200 TL ve üzeri alışverişlerinde Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmetinden faydalanabiliyor.

Tüketiciler stoklarla sınırlı bu fırsatlara "amazon.com.tr/eniyipazartesi" ve "amazon.com.tr" mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA