Amazon.com.tr'nin "BiTıklaAvrupa" eğitimleri Kayseri'de başladı

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26

Amazon.com.tr'nin TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği e-ticaret eğitimlerinin ilki Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda "BiTıklaAvrupa" programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Amazon'un 1994 yılında, arama motoru Google'ın ise 1998'de kurulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Toker, 2000'li yıllarda "balon patladı" ifadesiyle piyasadaki internet şirketlerinin pek çoğunun battığını, kalanların ise bugünkü şirketler olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinin yüzde 15'ini e-ticaretin oluşturduğunu anlatan Toker, Türkiye Bilişim Sanayicilerinin yayınladığı rapordan veriler paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de 2014-2018 yıllarında e-ticaretin yılık ortalama büyümesi yüzde 33. Bu çok büyük bir büyüme rakamı. Online yasal bahisin ortalama yılık büyümesi yüzde 28, tatil ve seyahatin ise yüzde 36. Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü 2017 yılında 42,2 milyar TL iken 2018 yılında 59,9 milyar TL'ye ulaşmış. Ülkemizde internetten e-ticaret rakamlarının artmasının bir nedeni akıllı telefonlar. Bu çağdaki tüketici daha mobil, daha çok seyahat ediyor. Her şeyi anında istiyor ama vakit harcamak da istemiyor."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ise dijital teknolojilere ayak uyduramayanların sınıfta kaldığını, çağı yakalayanların ise fırsatı değerlendirerek hızlarına hız kattığını ifade etti.

Rakiplerinin bir adım önüne geçmek isteyenler için e-ihracatın büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Gülsoy, "E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi.

Artık devir değişti. KOBİ'ler e-ticaret platformları sayesinde yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

Gülsoy, TOBB ile Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde KOBİ'lere Avrupa'ya ihracat için Amazon platformunu nasıl kullanabileceklerini anlatmak adına bir program yapıldığını, eğitimlerin Türkiye'nin 20 ilinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA