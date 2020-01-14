Amazon.com.tr, İzmirli KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verdi

14.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:58

Amazon.com.tr tarafından Türkiye çapında düzenlenen BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi, İzmir'de 320 KOBİ'nin katılımıyla gerçekleşti.

Şirket açıklamasına göre, TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını ve Avrupa'ya e-ihracatın ipuçlarını anlatarak yerli markaları e-ihracatla büyütecek BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi İzmir'de gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitmenleri ve Amazon.com.tr satış ekibi tarafından verilen eğitimlere 320 KOBİ katıldı.

KOBİ'lerin Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak üzere kurgulanan eğitimler, 2020 yılı boyunca Türkiye genelinde 20'nin üzerinde ilde gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmirli işletmelerin e-ihracat yolculuğuna rehberlik etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Üyelerimize bu değerli iş birliğinden faydalanmalarını önemle tavsiye ediyor, dünyanın yol aldığı ihracat yarışında İzmir olarak geride kalmamamız gerektiğinin altını çiziyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak ülkemizin 2020 yılı ihracat hedeflerine bizi bir adım daha yaklaştıracak bu güç birliğinin İzmirli KOBİ'lerin dijital yetkinliğini artıracağına olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türk KOBİ'lerini uluslararası arenaya taşımak"

Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla Yerlikaya ise BiTıklaAvrupa eğitimleriyle Türkiye'deki işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan KOBİ'lere çok daha yakından temas etme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını aktararak, "Eğitim serisi ile başlattığımız bu güç birliğiyle KOBİ'ler için e-ihracat yolculuğunu kolaylaştırıyoruz. Amazon.com.tr olarak hedefimiz Türk KOBİ'lerini milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturarak yerel işletmeleri uluslararası arenaya taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

BiTıklaAvrupa eğitimleri, dijital tüketicinin beklentileri, e-ihracatta yatan potansiyel, Amazon.com.tr'nin satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları kapsıyor.

TOBB çatısı altındaki odalara kayıtlı ve e-ihracatla işini büyütmek isteyen tüm şirketlerin katılımına açık ve ücretsiz olan eğitimler TOBB'a bağlı odaların organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Herhangi bir eğitim seansına katıldıktan sonra Amazon Avrupa'da satış için kaydını tamamlayan tüm satıcılara Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pazar yerlerinin her birinde ayrı ayrı kullanabilmeleri için 25'er Euro, İngiltere pazaryerinde kullanabilmeleri için ise 20 İngiliz Sterlini değerinde site içi hediye reklam bedeli sunulacak.



Eğitimlere ilişkin başvuru formu ve eğitim takvimine www.bitiklaavrupa.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA