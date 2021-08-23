Amazon.com.tr indirim kampanyası başlattı
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Amazon.com.tr indirim kampanyası başlattı

Amazon.com.tr indirim kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Amazon.com.tr, gıda & içecek, bebek bakım, kişisel sağlık & hijyen, evcil hayvan ürünleri ve daha birçok kategorideki seçili üründe geçerli indirim kampanyası hayata geçirdiğini duyurdu.

Amazon.com.tr, gıda & içecek, bebek bakım, kişisel sağlık & hijyen, evcil hayvan ürünleri ve daha birçok kategorideki seçili üründe geçerli indirim kampanyası hayata geçirdiğini duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'a kadar geçerli kampanyayla Amazon Türkiye müşterileri, seçili ürünlerde yapacakları her 100 TL'lik alışverişlerde sepette 20 TL indirim kazanacak.

Şirket, "Okula Dönüş" kampanyasının bir parçası olarak yeni eğitim-öğretim yılı için çok satan kitaplar, ders kitapları, dizüstü bilgisayarlar, ayakkabılar, sırt çantaları ve daha birçok kategoriden binlerce üründe indirimler de sunuyor.

Amazon Prime üyeleri, minimum satın alma tutarı olmaksızın aynı gün, ertesi gün ve 2 günde teslimatı içeren bedava ve hızlı kargo seçenekleri de dahil Amazon Prime'a özel avantajlardan yararlanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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