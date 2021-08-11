Amazon.com.tr'den yüzde 70'e varan Büyük Moda İndirimi
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Amazon.com.tr'den yüzde 70'e varan Büyük Moda İndirimi

Amazon.com.tr'den yüzde 70'e varan Büyük Moda İndirimi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Amazon.com.tr, yüzde 70'e varan Büyük Moda İndirimi'nin başladığını duyurdu.

Amazon.com.tr, yüzde 70'e varan Büyük Moda İndirimi'nin başladığını duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak fırsatlar tüketicilere hem yaz sezonu hem de yılın geri kalanında ihtiyaç duyabilecekleri binlerce popüler giyim ürününde yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.

Kampanya boyunca modaseverler tişört, gömlek, elbise, pantolon, bikini, mayo, şort, spor ayakkabı, sneaker, terlik, sandalet, koşu kıyafeti, tayt, güneş gözlüğü, cüzdan, çorap, iç çamaşırı ve çok daha fazla yetişkin ve çocuk ürününe cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Kampanyada Camper, Crocs, Defacto, Koton, Levi's, New Balance ve Tommy Hilfiger gibi birçok seçkin markanın ayakkabı ve giyim ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşuyor. Büyük Moda İndirimleri kampanyasına "https://www.amazon.com.tr/modaindirimi" ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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