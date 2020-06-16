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Amazon.com.tr'den yüzde 40'a varan "Babalar Günü" indirimleri

Amazon.com.tr'nin yüzde 40'a varan Babalar Günü indirimleri başladı.

Amazon.com.tr'den yüzde 40'a varan
16.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:09

Amazon.com.tr'nin yüzde 40'a varan Babalar Günü indirimleri başladı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, tüketicileri elektronik, kitap, moda, spor ve outdoor, oyun, kişisel bakım, ev ve mutfak, yapı market ve daha birçok kategoriden on binlerce üründe yüzde 40'a varan indirimlerle buluşturacak fırsatlar, 21 Haziran'a kadar devam edecek.

Babalar Günü öncesinde eşsiz hediye seçeneklerini cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak fırsatlar Apple, JBL, Bose, Jabra, Sennheiser, Remington, Fitbit, HP, Lenovo, Bosch, Stanley, Samsonite, Adidas, Levi's, Dockers, Philips Hue gibi birçok markanın ürünlerine Amazon.com.tr güvencesiyle sahip olma olanağı sunacak.

Amazon.com.tr'den ilk defa alışveriş yapan tüketiciler "İlk Siparişte Ücretsiz Teslimat" kampanyasıyla sepet miktarları her ne olursa olsun ücretsiz kargo fırsatından yararlanabilecek.

Kampanya döneminde, İstanbul'un seçili ilçelerinden sipariş veren tüketicilere standart, aynı gün ve pazar günü teslimat seçenekleri sunulurken İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Burdur, Isparta, Antalya, Manisa, Balıkesir, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan sipariş veren Amazon.com.tr müşterileri ise standart ya da ertesi gün teslimat seçenekleri arasında seçim yapabilecek.

"Babalar Günü" indirimleri kapsamında yer alan ürünlerden bazıları şöyle:

"Kişisel bakım aletlerinde yüzde 50'ye varan indirimler, erkek giyim ürünleri ve ayakkabılarında yüzde 40'a varan indirimler, Bosch, Stanley ve Black&Decker yapı market ürünlerinde yüzde 30'a varan indirimler, bilgisayar ve bilgisayar aksesuarlarında yüzde 15'e varan indirimler, Samsonite bilgisayar çantalarında yüzde 20'ye varan indirimler, DJI kameralarda yüzde 10'a varan indirimler, elektronik ürünlerinde yüzde 20'ye varan indirimler, Apple, Bose, Jabra, JBL ve Sennheiser kulaklıklarda yüzde 30'a varan indirimler, akıllı aydınlatmalarda yüzde 30'a varan indirimler, ızgara, mangal ve kahve makineleri gibi mutfak gereçlerinde yüzde 25'e varan indirimler, ofis ve kırtasiye ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimler, spor malzemelerinde yüzde 20'ye varan indirimler..."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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