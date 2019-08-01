Amazon.com.tr'den Yaz Alışveriş Rehberi

Amazon.com.tr'nin elektronikten oyuncağa, modadan ev yaşama kadar birçok farklı kategoride gerçekleştirdiği 'Yaz Alışveriş Rehberi' kampanyası başladı. Kitaptan deniz gözlüğüne, modadan fotoğraf makinesine, güneş gözlüğünden mayo bebek bezlerine kadar yaz alışverişi için ihtiyaç duyulan her şeyi tek bir rehberde bir araya getiren Amazon.com.tr, ayrıca rehber içerisinde yer alan seçili ürünlerde geçerli yüzde 70'e varan indirim ve birçok üründe ücretsiz teslimat avantajı sunuyor.



Amazon.com.tr yaz sezonu alışverişi için ihtiyaç duyulan ürünleri;'Yaz Alışverişi Rehberi'nde bir araya getirdi.

Mayodan dalış kıyafetlerine, deniz gözlüklerinden plaj havlularına kadar birçok yaz ürününü birbirinden özel indirim ve fırsatlarla bir araya getiren Amazon.com.tr'nin online rehberinde ayrıca cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, fotoğraf makinesi, tıraş makinesi, epilasyon aletleri, ayakkabı; bebek bezi, güneş gözlüğü, spor ekipmanları, termos, kitap, yapı market ile ev ve mutfak ürünleri de yer alıyor. Kitaplarda %25, mayo bebek bezlerinde %30 ve moda ürünlerinde %70'e varan indirimlerle Yaz Alışveriş Rehberi kullanıcıları cazip fiyatlarla karşılıyor.

29 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında oyuncaktan elektroniğe; modadan mutfağa birçok kategorideki ürünleri bir araya getiren rehber aynı zamanda kullanıcıları cazip fiyatlarla da karşılıyor. Yüzde 70'e varan indirimlere ek birçok üründe geçerli; ücretsiz teslimat avantajı ile birbirinden çeşitli fırsatlara, Amazon.com.tr/YazAlisverisRehberi sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor

Kaynak: Teknotalk.com