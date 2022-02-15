Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması - Haberler
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Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz." denildi.

Amazon.com.tr, temel gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz. Amazon Türkiye olarak, müşterilerimize daima en iyi fiyatları sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Amazon, Ekonomi, Haberler

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