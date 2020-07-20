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Amazon.com.tr'den KOBİ'leri dijitalleştiren satıcı eğitim programı

Amazon Türkiye, KOBİ'lerin 'amazon.com.tr' üzerinden satış konusunda uzmanlaşmasına destek olacak satıcı eğitim programını duyurdu.

Amazon.com.tr'den KOBİ'leri dijitalleştiren satıcı eğitim programı
20.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:51

Amazon Türkiye, KOBİ'lerin 'amazon.com.tr' üzerinden satış konusunda uzmanlaşmasına destek olacak satıcı eğitim programını duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, satıcıların kullanımına açılan program, 'amazon.com.tr' üzerinden satış yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin operasyon süreçlerini ve hizmetlerini geliştirecek dijital eğitim içerikleri barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, satıcıların başarılarını önemsediklerini belirterek, "Satıcılarımızın başarısı, bizim başarımızdır. Amazon Türkiye olarak Türkiye'deki işletmelerin dijitalleşme yolundaki süreçlerini desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz satıcı eğitim programı bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitim programı sayesinde satıcılarımız, Amazon.com.tr süreçlerini daha iyi anlayarak gelişim süreçlerine ivme kazandırmak, işletmelerini Amazon aracılığıyla büyütebilme imkanına sahip olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Amazon.com.tr üzerinden satış yapan KOBİ'lere satış konusunda kendilerini geliştirebilecekleri birçok zengin içerik sunan satıcı eğitim programı, eğitici videolar ve dokümanlar şeklinde iki farklı formda birçok farklı materyal barındırıyor.

Hızlı ve etkili şekilde ürün listeleme, online satış için kullanılan temel araç ve uygulamalar, Amazon Lojistik (FBA), Global Satış, reklam, promosyonlar ve diğer Amazon hizmetleri hakkında satıcıların uzmanlaşmasına destek olacak detaylı bilgi ve yönergeler barındıran platform Amazon.com.tr üzerinden satış yapan tüm satıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Kaynak: AA

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