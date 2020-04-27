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Amazon.com.tr'den KOBİ'ler için destek paketi

Amazon.com.tr, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın KOBİ'ler için dayanışma kampanyasını duyurmasının ardından Kovid-19 salgını sürecinde KOBİ'lere sağlanan ihracat eğitimlerinin dijitale taşınması ve reklam desteğinin yanı sıra satıcılar için belirli ücretlerin iadesinin gerçekleştirilmesini...

Amazon.com.tr'den KOBİ'ler için destek paketi
27.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:26

Amazon.com.tr, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın KOBİ'ler için dayanışma kampanyasını duyurmasının ardından Kovid-19 salgını sürecinde KOBİ'lere sağlanan ihracat eğitimlerinin dijitale taşınması ve reklam desteğinin yanı sıra satıcılar için belirli ücretlerin iadesinin gerçekleştirilmesini öngören destek paketini açıkladı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, firma, online eğitim programları ve reklam desteği projeleri başlatırken, satış ortakları için belirli ücretlerin de iadesini gerçekleştirecek.

Firma, mart ayında Kovid-19 salgını sebebiyle ara verilen ve bu sürece kadar 12 şehirde, 1.200'ün üzerinde KOBİ'nin Amazon üzerinden global pazarlara satış yapmasına olanak sağlayan BiTıklaAvrupa eğitimlerinin dijital ortamda devam edeceğini duyurdu.

Amazon.com.tr, aynı zamanda Avrupa'daki pazar yerlerinde (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa) geçerli toplamda 125 avro tutarında site içi ücretsiz reklam desteği sunarken, Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan KOBİ'lerden sağlanan hizmetler için alınan ücretleri belirli şartların sağlanması halinde iade edecek.

"Pazar yerimizde satış yapan ortaklarımız bizler için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Kovid-19 krizi süresince KOBİ'lerin aktivitelerine devam edebilmeleri adına sağlanacak desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Amazon Türkiye tarafından hem yeni hem de halihazırda pazar yerimiz üzerinden satış yapan KOBİ'lerin kapasitelerinin artırılması adına farklı destek programları üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak iptal edilen BiTıklaAvrupa eğitimleri, artık çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. KOBİ'ler online eğitimlere https://bitiklaavrupa.com/ linki üzerinden başvurabilecekler. Bu eğitimlere ek olarak, Avrupa'daki bütün pazar yerlerimizde geçerli olacak şekilde tüm KOBİ'lerimize 125 avro tutarında site içi reklam desteği sağlıyoruz.

Amazon Lojistik hizmetlerimizden faydalanan KOBİ'ler için belirli şartların sağlanması halinde ilk 500 ürün özelinde ürünlerin depoya gönderimi, depolama, yükleme-boşaltma, etiketleme ve iade süreçlerinde alınan ücretlerin de bazılarının iadelerini gerçekleştiriyoruz. Pazar yerimizde satış yapan ortaklarımız bizler için çok önemliler ve bu girişimlerimiz ile onlara bu zorlu süreçte destek sağlamayı umuyoruz."

Kaynak: AA

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