Amazon.com.tr'den Garanti BBVA Mastercard sahiplerine özel bonus
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amazon.com.tr'den Garanti BBVA Mastercard sahiplerine özel bonus

Amazon.com.tr'den Garanti BBVA Mastercard sahiplerine özel bonus
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Garanti BBVA Mastercard'ları ile Amazon Prime'a ilk kez üye olanlar, Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 60 TL bonus kazanıyor.

Garanti BBVA Mastercard'ları ile Amazon Prime'a ilk kez üye olanlar, Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 60 TL bonus kazanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye ve Garanti BBVA, Prime ayrıcalıklarını daha fazla tüketiciyle buluşturmak için gerçekleştirdikleri iş birliğini duyurdu.

15 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanya dahilinde Garanti BBVA Mastercard'larıyla Amazon Prime'a ilk kez üye olan Amazon müşterileri, yapacakları ilk 300 TL'lik alışverişte 60 TL bonus kazanıyor.

Prime üyeliği ile müşteriler binlerce üründe geçerli aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimatı içeren bedava ve hızlı kargo seçenekleri, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar, her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik, Prime Video ile popüler dizi ve filmlere sınırsız erişim ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlardan aylık sadece 7,90 TL'ye faydalanabiliyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amazon.com.tr'den Garanti BBVA Mastercard sahiplerine özel bonus - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:46:31. #1.15#

title