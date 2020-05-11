Amazon.com.tr'de "Sağlık, Bakım, Temizlik & Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorileri açıldı

Amazon.com.tr, tüketicileri desteklemek ve öncelikli ürünlere daha kolay erişim sağlamak adına temel temizlik, tüketim ve ihtiyaç ürünlerinde seçeneklerini genişleterek "Sağlık, Bakım, Temizlik & Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorilerini hizmete açtığını duyurdu.

Amazon.com.tr, tüketicileri desteklemek ve öncelikli ürünlere daha kolay erişim sağlamak adına temel temizlik, tüketim ve ihtiyaç ürünlerinde seçeneklerini genişleterek "Sağlık, Bakım, Temizlik & Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorilerini hizmete açtığını duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tuvalet kağıdı, deterjan, kağıt havlu, şampuan gibi temizlik ve ev bakım ürünlerinden kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce farklı ürün seçeneğine Sağlık, Bakım, Temizlik & Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorileri aracılığıyla ulaşabilecekler.

Hızlı teslimat seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulan ürünlerin tüm depolama ve teslimat süreçleri A'da Z'ye Amazon güvencesiyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, "Tüketicilerimizin anlık ihtiyaç duyduğu ürünlere öncelik verebilmek adına yakın zamanda lojistik, tedarik zinciri, satın alım ve üçüncü parti süreçlerimizde değişiklikler yaptık. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, ürün yelpazemizi öncelikli ürün kategorilerinde genişletiyoruz. Amacımız olabildiğince fazla sayıda tüketiciye gerek duydukları ürünleri mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırarak destek sağlamak. Müşterilerimiz ister geniş ürün yelpazemizden herhangi bir ürünü, ister temel ihtiyaç ürünlerini tercih etsin, tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, uygun fiyatlarımız ve hızlı teslimat sistemlerimizle müşterilerimizi karşılamaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA