Amazon.com.tr'de "Büyük Moda İndirimi" başladı
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Amazon.com.tr'de "Büyük Moda İndirimi" başladı

01.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:52
Amazon.com.tr'de

Amazon.com.tr'nin "moda" kategorisinde geçerli indirimleri bugün başladı.

Amazon.com.tr'nin "moda" kategorisinde geçerli indirimleri bugün başladı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, 22 Mart'a kadar devam edecek Büyük Moda İndirimi, tüketicilere hem bahar aylarında hem de yılın geri kalanında ihtiyaç duyabilecekleri binlerce giyim ürününde indirim sunacak.

"Kadın", "erkek", "çocuk&bebek" ve "aksesuar&çanta" olmak üzere 4 ana kategori altında geniş bir seçkinin sunulduğu kampanyada tüketiciler mont, ceket ve botlardan koşu kıyafetlerine, elbise, gömlek ve pantolonlardan aksesuar ve çantalara birçok ürüne özel fiyatlarla sahip olabilecek.

Kampanyada Adidas, DeFacto, Dockers by Gerli, Jack and Jones, Kinetix, Koton, Lumberjack, Puma, Skechers, Slazenger, Tommy Hilfiger, Under Armour ve daha birçok seçkin markanın aksesuar, ayakkabı ve giyim ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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