Amazon CEO'su Jeff Bezos'a Giyotinli Protesto!

Dünyanın en zengin insanı Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Washington DC'deki evinin önüne giyotin getiren protestocular, Amazon'daki kötü çalışma şartlarına dikkat çekiyorken sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardılar.

Twitter'da hızla büyüyen giyotinli Jeff Bezos protestosunda işçi hakları vurgulanıyor. Amazon'daki çalışma şartları her zaman tartışma konusu olmuşken belki de ilk defa bu kadar yankı uyandıran bir protesto düzenlenmiş oldu. Bezos'un Washington DC'deki evinin önüne giyotin koyan protestocular şöyle bir not düştü: "Fakir halkımızı destekleyin, zengin insanları değil"

DC protesters have set up a "guillotine" in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV

— Drew Hernandez (@livesmattershow) June 28, 2020

Şirket içerisinde Koronavirüs önlemlerine uymayanları işten çıkardığı öğrenilen Amazon'un bir mağduru da Chris Smalls oldu. Protestocuları örgütlediği ifade edilen Smalls'a karşı Amazon'dan "sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ve başkalarının güvenliğini riske attığı" için kovulduğu ifade edildi.

Fransız devrimi ile özdeşleşmiş bir öldürme aracı haline gelen giyotin, Jeff Bezos'un canını sıkmış olabilir. Yine de protestoculara karşı açıklama yapmaktan kaçınan milyarderin işçilerin haklarını elinden aldığı ve ses çıkarılmadığı için bunu abarttığı iddia ediliyor. Ayrıca bu ayın başlarında Bezos, Black Lives Matter'i desteklemeyen müşterileri kaybetmekten mutlu olduğunu söylemişti.

