Amazon Çarşısı'nda Kadınların Ürettiği Ürünler Satılacak

Samsun'da kadınların ev ve atölyelerinde ürettikleri ürünlerin tanıtılması amacıyla Amazon Çarşısı açıldı.

Samsun İl Koordinasyon Kurulunca desteklenen Amazon Çarşısı, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda oluşturuldu.

Çarşıda 80 girişimci kadın, ev ve atölyelerinde yaptıkları ile patent aldıkları ürünleri Samsunlulara tanıtma fırsatı bulacak.

Çarşıda oyuncak, hediyelik eşya, su kabağı süslemesi, giysi, takı ve aksesuar gibi ürünler yer alıyor.

Çarşının açılışı, Vali Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yapıldı.

Kaymak, Samsun'un kadın dostu bir kent olarak anıldığını belirterek, "İlimizde üreten kadınlarımızın özellikle dikkat çekmesi ve değerlendirilmesi adına Amazon Çarşısı'nı açıyoruz. Kadınlarımızı hayatın her aşamasına katmak için çalışmak durumundayız. O nedenle bu tür programlara değer veriyoruz. Kadınların hiçbir şeyden geri kalmasını istemiyoruz." dedi.

Yılmaz ise kadınların son 15 yılda sosyal hayatın her alanında kendisine yer bulduğunu vurgulayarak, özellikle iş kurma, üretme ve satma gibi alanlarda daha fazla etkili olmaları gerektiğini bildirdi.

Girişimci kadınlar da ev ve atölyelerinde ürettikleri ürünleri tanıtma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Amazon Çarşısı, 10 Mart'a kadar açık kalacak.